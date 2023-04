Tottenham krijgt ongenadig pak rammel van Newcastle, AZ-tegenstander West Ham imponeert

Voor Spurs raakt de doelstelling van een plaats bij de eerste vier, goed voor het spelen van de Champions League volgend seizoen, zo steeds verder uit het zicht.

Na 10 minuten was het al 3-0 voor de thuisclub. De doelpunten werden gemaakt door Jacob Murphy, Joelinton en nogmaals Murphy, in respectievelijk de 2e, 6e en 9e minuut.

Na iets meer dan 20 minuten stond de teller op vijf voor de thuisclub. Dat was te danken aan twee treffers van de Zweed Alexander Isak, die nog eens een seizoen voor Willem II speelde.

Vlak na rust was er nog een lichtpuntje voor Spurs, middels een treffer van topschutter Harry Kane. Met de 6-1 zette Callum Wilson vervolgens het feestje voor Newcastle voort. Sven Botman was basisspeler bij Newcastle United.

Trainer Antonio Conte van Tottenham werd ongeveer een maand geleden ontslagen, omdat er toen al onvrede bestond over de prestaties. Onder opvolger Cristian Stellini gaat het echter niet veel beter. Van de vier duels sinds het vertrek van Conte is er slechts een gewonnen.

„Dit is beschamend”, zei doelman Hugo Lloris na afloop van de oorwassing. „We moeten onze excuses aanbieden aan onze fans. In geen enkel opzicht waren we opgewassen tegen de spelers van Newcastle United”, aldus de Fransman, die halverwege werd gewisseld. „We waren in alle opzichten te slecht en te laat. Hoewel het na rust beter ging is dit bijzonder pijnlijk. Met tactiek heeft dit niets te maken. We hebben er gewoon niet voor gevochten.”

AZ-tegenstander West Ham wint ruim bij Bournemouth

West Ham United, binnenkort de tegenstander van AZ in de halve finales van de Conference League, heeft zondag in de Premier League Bournemouth verslagen. De formatie van de Schotse trainer David Moyes won de uitwedstrijd ruim, 0-4. West Ham zette daarmee een stap richting klassebehoud.

De Jamaicaan Michail Antonio zette West Ham al na 5 minuten op voorsprong. Na 12 minuten viel al nummer 2 voor de Londenaren, deze keer gemaakt door de Braziliaan Lucas Paquetá. Vlak voor rust zorgde Declan Rice voor de 0-3. Na de hervatting kwam de 0-4 op naam van Pablo Fornals.

De eerste ontmoeting tussen West Ham United en AZ is op 11 mei in Londen.