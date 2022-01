Premium Het beste van De Telegraaf

Via Zürich naar spelen Snowboardcrosser Glenn de Blois; Nederlander tussen de Zwitsers

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Glenn de Blois is een echte adrenaline-junkie. Het kan de 26-jarige atleet uit De Lier niet hard genoeg gaan. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

PEKING - Eigenlijk zou Glenn de Blois afgelopen weekeinde nog een World Cup afwerken in Italië, maar extreme voorzichtigheid met het oog op corona is geboden. Daarom ontbrak de Nederlandse snowboardcrosser in Cortina d’Ampezzo. Vandaag vertrekt de 26-jarige De Blois vanuit Zürich met de Zwitserse ploeg naar Peking, waar het op 10 februari op ruim 100 kilometer van de Chinese metropool moet gebeuren in de bergen.