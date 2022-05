Depay bezorgd over ’bizarre schema’s’ in het voetbal

„Om nu nog vier wedstrijden te gaan spelen is eigenlijk niet ideaal. Wel qua voorbereiding op het WK. Het is goed dat we kunnen trainen en onszelf als team kunnen ontwikkelen. Zoveel tijd hebben we niet in de voorbereiding op het WK. Maar tegelijkertijd zijn spelers ook toe aan vakantie. Zo eerlijk moet je ook zijn.”

Het is een voorbode van wat topspelers als Depay in het nieuwe seizoen staat te wachten als de wedstrijden in clubverband in een moordend tempo worden afgewerkt om ruimte te creëren midden in het seizoen voor het WK in Qatar. „Je zal denk ik wel veel blessures gaan zien. Die hebben we dit seizoen ook gezien. De afgelopen jaren zijn nieuwe competities gecreëerd, waardoor je meer wedstrijden speelt. Je moet zo goed mogelijk voor je lichaam zorgen. Je hebt bizarre schema’s in het voetbal van elf maanden volop voetbal.”

„Het is niet altijd fysieke moeheid, maar ook mentale moeheid. Dat is nog belangrijker dan het fysieke aspect. Er wordt van voetballers veel verwacht. Ik denk dat een normale persoon die naar zijn werk gaat niet begrijpt wat er van voetballers wordt verwacht. Dat is zwaar. Vakantie is daarom ook belangrijk om alles er even uit te gooien, zodat je daarna weer opgeladen bent, zowel fysiek als mentaal.”

Bekijk ook: Depay breekt een lans voor Wijnaldum

Warm bad

Waar Kevin De Bruyne zich nadrukkelijk uitsprak tegen de Nations League-wedstrijden aan het einde van het seizoen, heeft Depay er persoonlijk niet zo’n bezwaar tegen. „Voor mij persoonlijk is wel lekker om nog een paar wedstrijden te spelen. Ik heb natuurlijk wat wedstrijden gemist in de tweede seizoenshelft. En het is altijd leuk om bij Oranje te zijn, het voelt als een warm bad bij Oranje”, aldus de spits, die 39 goals heeft gemaakt in het Nederlands elftal en zijn statistieken kan aanscherpen de komende weken. Depay heeft Patrick Kluivert (40 goals) en Klaas-Jan Huntelaar (42 goals) in het vizier en wil het gat richting topscorer aller tijden Robin van Persie (50 goals) kleiner proberen te maken.