Ander parcours Milaan-Sanremo na aardverschuiving

De organisatie van de Primavera heeft een alternatief gevonden in de Colle del Giovo. Dat is een vrij lange beklimming, maar door het verwaarloosbare stijgingspercentage van gemiddeld 2,6 procent geen al te groot obstakel voor de renners.

De 112e editie van Milaan-Sanremo staat gepland op 20 maart. De laatste 100 kilometer zijn vertrouwd. De renners moeten eerst over de drie Capi (Mele, Cervo, Berta) en vervolgens in de finale over de Cipressa en de Poggio. De finish ligt na 299 kilometer op de Via Roma.

Vorig jaar werd Milaan-Sanremo niet in de lente verreden vanwege de coronapandemie. De koers was op 8 augustus, met de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma als winnaar.