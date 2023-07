Premium Het beste van De Telegraaf

Tour du Dopage 25 jaar later nog steeds beladen: ’Leven met een geheim is niet fijn’

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Renners van de TVM-ploeg rijden voorop als de finish wordt gepasseerd in de etappe van Albertville naar Aix-Les-Bains. Ⓒ ANP/HH

Deze maand is het 25 jaar geleden dat de Tour de France werd omgedoopt tot Tour du Dopage. Eerst werd Festina betrapt, kort daarna het Nederlandse TVM. De TVM-affaire is een kwart eeuw later nog steeds een beladen hoofdstuk. De Telegraaf benaderde de hoofdpersonen van toen, maar slechts twee daarvan wilden vertellen of ze nog weleens terugdenken aan die giftige zomer van 1998. En hoe het nu met ze gaat.