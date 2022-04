Luis Sinisterra redt Feyenoord diep in blessuretijd tegen FC Utrecht

Feyenoord moest in De Kuip, die tot het eind van het seizoen is uitverkocht, flink aan de bak tegen FC Utrecht. Met het oog op de Europese halve finale van komende donderdag zou een routineklusje beter zijn geweest, maar in de jacht op de derde plek en het minimale verschil met FC Twente is het al wekenlang vechten voor elke meter en vechten voor elke goal. Dat zal tot de laatste speeldag, waarop uitgerekend de tukkers op bezoek komen in Rotterdam, het geval blijven.

Het zware in de opdracht tegen de ploeg van interim-coach Rick Kruys zat hem in de energie die Feyenoord moest geven om de Utrechters op hun helft kapot te spelen. Het was veel eenrichtingsverkeer maar tot de rust zag de thuisclub geen kans doelman Fabian de Keijzer te passeren.

Laatste horde

Tot de zestienmeter ging het bij de Rotterdammers van een leien dakje, maar de creativiteit bij de laatste horde ontbrak. Luis Sinisterra werkte een van zijn minder gelukkige wedstrijden af en hij is meestal toch de man die de boel op gang brengt of de code van de kluis bij de tegenstander kan kraken.

De mannen die voor rust het dichtst bij een doelpunt waren, heetten Orkun Kökcü en Bryan Linssen. Kökcü zag hoe een vlammend schot nog net van richting werd veranderd en de inzet van Linssen werd gekeerd. Die laatste had een basisplaats tegelijk met Cyriel Dessers, terwijl het eerder het hele seizoen stuivertje wisselen was bij dat duo. Maar de afwezigheid van Guus Til én Jens Toornstra leverde een vacature op dichter achter Dessers.

Knullige eigen goal

Sinisterra, dat is wel duidelijk, vormt met Tyrell Malacia een tandem op de linkerflank waar maar weinig tegenstanders raad mee weten. FC Utrecht zorgde voortdurend voor dubbele dekking en besefte dat juist die twee in de tang moesten worden gehouden. Op de andere flank blijft de Engelsman Reiss Nelson meer moeite hebben om een sleutelrol in de aanval te pakken. Snelheid heeft de huurling van Arsenal wel, maar wie zaterdag zijn werkgever Arsenal tegen Manchester United zag flitsen begrijpt dat Nelson in de Eredivisie voorlopig nog beter op zijn plek is dan in de top van de Premier League. Bij Arsenal zou hij hooguit op de bank zitten.

Net op het moment dat het Legioen in de tweede helft dacht dat het talent uit Londen na een fraaie rush wéér de verkeerde keuze maakte met zijn voorzet, zag Nelson hoe FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn achter de keeper de bal in het eigen net kopte: 1-0.

Feyenoord juicht na de zeer ongelukkige eigen goal. Ⓒ ANP Pro Shots

Vuurpijlen

Voor de ploeg van Kruys, die natuurlijk wordt bijgestaan door de vorig jaar nog bij Feyenoord werkzame Dick Advocaat, werd het toen pas tijd om meer aan aanvallen te gaan denken. De afwachtende houding bij de bezoekers was wel te begrijpen. Werp een blik op de ranglijst en je weet dat er zowel boven als onder FC Utrecht een flink gat zit. Vitesse zit weliswaar een plaatsje hoger op twee punten maar dan gaat het alleen nog om de zesde of zevende plek richting de play-offs.

Speaker Peter Houtman riep, misschien ook met het oog op het naderende duel met Olympique Marseille, voor de wedstrijd nog eens op dat vuurwerk in de Kuip verboden is en dat het flinke straffen oplevert. Op een zonnige zondagmiddag luisteren de supporters daar wel naar. Er was slechts één man die zich er niet aan hield. Feyenoord-keeper Ofir Marciano produceerde met zijn schoten naar voren meer vuurpijlen dan vak S op een Europese avond en daarmee zorgde hij voor veel balverlies.

Blessure Senesi

Dat Feyenoord halverwege de tweede helft zijn voorsprong verspeelde was onnodig en mede het gevolg van tal van missers voor het Utrechtse doel. De Zweed Pontus Alqvist leek in een kansloze positie beland, maar zette de Feyenoord-defensie met een listige hakbal op het verkeerde been. Sander van der Streek tikte de gelijkmaker simpel binnen.: 1-1.

Sander van de Streek met de gelijkmaker Ⓒ ANP Pro Shots

Bij die actie raakte Feyenoord ook nog eens Marco Senesi kwijt met een flinke spierblessure. De Argentijn kan wel eens een groot vraagteken worden voor de eerste wedstrijd tegen Marseille.

Zeven minuten blessuretijd had Feyenoord, maar goudhaantje Sinisterra had aan de 96e minuut genoeg om de Kuip eens te meer te laten kolken: 2-1.