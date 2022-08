Premium Het beste van De Telegraaf

Slippertje zonder grote gevolgen voor PSV Van Nistelrooy neemt het op voor Benitez na blunder

Door Jeroen Kapteijns

Armando Obispo heeft de 2-2 binnengekopt. Ⓒ ANP/HH

GLASGOW - PSV heeft na het bezoek aan Ibrox een goede uitgangspositie afgedwongen om het voetbalwalhalla van de Champions League te bereiken. Het werd in een boeiende, maar bepaald geen hoogstaande wedstrijd tegen Rangers FC 2-2, zodat PSV goede troefkaarten in handen heeft om het volgende week woensdag in het eigen Philips Stadion af te maken. Waarbij aangetekend mag worden dat bij een vergelijkbare uitgangspositie in de vorige ronde tegen AS Monaco de kwalificatie voor de play-off slechts met de grootst mogelijke moeite werd bewerkstelligd door de Eindhovenaren.