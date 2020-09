Luis Suárez verkast van FC Barcelona naar Atlético Madrid

De club uit de Spaanse hoofdstad en FC Barcelona zijn een transferbedrag overeengekomen die maximaal kan oplopen tot 6 miljoen euro.

Een transfer hing al een tijd in de lucht, sinds het moment dat Ronald Koeman bij zijn aanstelling als trainer de spits liet weten dat hij niet meer in de plannen zou voor komen. Suárez zag het woensdagmiddag al aankomen, toen hij in tranen de - zo bleek de laatste - training van de Catalaanse club verliet.

Bekijk ook: Luis Suárez in tranen bij verlaten FC Barcelona

De Uruguayaan probeerde het bij Juventus, maar die transfer ketste af omdat Suárez niet aan een Italiaans paspoort kon komen. Hij had de benodigde taaltest afgelegd en slaagde daar voor, maar hij werd er tevens van beschuldigd te hebben gefraudeerd. Een Italiaans paspoort was van de baan en dat had hij nou net nodig om de overstap naar de Serie A te kunnen maken. De Oude Dame had immers al het maximaal aantal getransfereerde spelers van buiten de EU in één transferperiode bereikt met het aantrekken van Arthur Melo en Weston McKennie.

Vervolgens werd Atlético Madrid veelvuldig genoemd, waar de spits zijn carrière nu officieel voortzet.

Suárez vertrok in 2014 van Liverpool naar Barcelona en won met de Catalanen dertien hoofdprijzen, waaronder de Champions League in 2015, de wereldbeker en vier Spaanse titels. Met 198 doelpunten staat hij derde op de eeuwige topscorerslijst van Barcelona, met Lionel Messi als onbetwiste nummer 1 (634 treffers).