Van der Poel: ’Verrassende wending ’gestolen’ spullen’

Mathieu van der Poel Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Mathieu van der Poel had zich eigenlijk al verzoend met het idee dat hij zijn koersbril en regenjas niet meer zou terugzien, toch kan hij de spullen na het EK veldrijden weer tegemoetzien. „Het is een verrassende wending dat iemand zo eerlijk is om mijn spullen terug te geven”, zei ’Matje’, die donderdag via Instagram in duidelijke taal liet weten wat hij vond van degene die hem bestolen had.