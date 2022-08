Geweldig debuut Thijs Dallinga in Franse competitie

De spits opende op aangeven van Branco van den Boomen de score voor Toulouse in de thuiswedstrijd tegen OGC Nice. Toulouse, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Ligue 1, moest een kwartier voor tijd de gelijkmaker van Aaron Ramsey incasseren: 1-1.

Dallinga werd afgelopen seizoen met 32 doelpunten voor Excelsior topscorer van de Keuken Kampioen Divisie en maakte ook vier goals in de play-offs, waarin de Rotterdamse ploeg promotie naar de Eredivisie afdwong. Excelsior verkocht de 22-jarige spits deze zomer voor naar verluidt ruim 2,5 miljoen euro aan Toulouse, dat kampioen werd van de Ligue 2.

Dallinga had slechts 20 minuten nodig om zijn eerste doelpunt te maken. Bij een indraaiende voorzet van aanvoerder Van den Boomen kroop hij voor zijn bewaker Dante. Dallinga schampte de bal met zijn scheenbeen en tikte zo de 1-0 binnen. Hij werd in de slotfase gewisseld, vlak na de gelijkmaker van Ramsey.

Bij Nice hadden Pablo Rosario (ex-PSV) en Calvin Stengs een basisplaats. De oud-speler van AZ raakte in de eerste helft de lat na een fraaie actie in het zestienmetergebied. Stengs maakte in de 77e minuut plaats voor nieuwkomer Ramsey. De Welshman, begin deze week vastgelegd door Nice, schoot amper een minuut later de 1-1 binnen.