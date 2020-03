Hoe gaan onze topsporters in het buitenland om met de coronacrisis?

Rinus van Kalmthout Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Nederlandse topsporters bereiden zich, zo goed en zo kwaad als het gaat, voor op de onzekere toekomst. De meeste atleten doen dat in de thuisomgeving in eigen land. Maar er zijn ook Oranje-sporters die - al dan niet gedwongen - op grote afstand van Nederland fit proberen te blijven. Dat geldt voor onder anderen mountainbikester Anne Terpstra, die zich in Zuid-Afrika bevindt.