Gerechtigheid voor Friese pechvogels

Het elftal van Graspiepers. Ⓒ Graspiepers

AMSTERDAM - De hockeyvrouwen van vierdeklasser Graspiepers waren met afstand de grootste schlemielen van het afgelopen seizoen. De ploeg uit Drachten zag in de afgelopen competitie door storm Ciara én corona twee titels in rook opgaan. Deze week hadden de Friezinnen vrouwe Fortuna eindelijk aan hun zij, waardoor promotie alsnog een feit is.