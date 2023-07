Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Daalen pakt op EK onder 23 goud bij kogelstoten

18.33 uur: Alida van Daalen heeft bij de Europese kampioenschappen onder 23 jaar in het Finse Espoo goud gepakt bij het kogelstoten. De 21-jarige Rotterdamse kwam tot een afstand van 18,32 meter en bleef daarmee Serena Vincent uit Groot-Brittannië (16,93) en Emilia Kangas uit Finland (16,75) ruim voor.

Van Daalen is de dochter van Jacqueline Goormachtigh, tienvoudig Nederlands kampioene discuswerpen. Ze had met haar derde poging van 18,10 meter al flink afstand van de concurrentie genomen. In de laatste poging verbeterde ze zich nog eens en zette ook haar beste outdoor-prestatie neer. Indoor kwam Van Daalen in februari al tot 18,66 meter.

„Ik heb van iedere seconde van deze wedstrijd genoten”, zei Van Daalen. Ze prees haar nieuwe coach die haar naast een discuswerpster ook een kogelstootster heeft gemaakt. „Ik ga mijn best doen in de komende dagen en hopelijk kan ik opnieuw op beide nummers een medaille pakken”, zei de atlete die in 2021 twee keer zilver won bij de EK onder 20.

Kool wint ook eerste etappe in Baloise Ladies Tour

17.57 uur: Charlotte Kool heeft na de proloog ook de eerste etappe in de Baloise Ladies Tour gewonnen. De renster van Team DSM-Firmenich was in Zwevegem na 119,8 kilometer de snelste in de sprint. Ze bleef De Deense Emma Norsgaard en Lucinda Brand voor.

Het peloton pakte op zo’n 9 kilometer van de meet Aniek van Alphen terug. Die had enkele kilometers eerder haar medevluchtster Anniek Mos achtergelaten. Maar de renster van Fenix-Deceuninck kon in haar eentje het aanstormende peloton onder leiding van de ploeg van Kool niet voorblijven.

Het voorste deel kon verder bij een grote valpartij op 4 kilometer en ook in de laatste bocht vielen nog enkele rensters. Kool begon haar sprint en niemand kon er nog overheen komen. Met haar tweede zege verstevigde de 24-jarige renster de leiding in het algemeen klassement.

De negende editie van de Belgisch/Nederlandse koers wordt vrijdag voortgezet in België met een rit rond Zulte. Op zaterdag wordt een rit van Breskens naar Knokke-Heist gevolgd door een individuele tijdrit in de Belgische kustplaats. Een dag later is Deinze zowel start- als finishplaats.

PSV zonder Saibari en assistent Schaars naar Oostenrijk

15.01 uur: PSV is zonder Ismael Saibari op trainingskamp naar Oostenrijk gegaan. De middenvelder heeft nog vakantie na interlandverplichtingen deze zomer. Shurandy Sambo en Yorbe Vertessen sluiten later aan in het Alpenland. Het duo deed nog mee aan het EK voor spelers onder de 21 jaar.

Assistent-trainers Stijn Schaars en Tim Wolf reizen ook niet af naar Oostenrijk. Schaars heeft nog vakantie en Wolf blijft in Nederland in verband met aanstaande gezinsuitbreiding.

Theo Lucius gaat de trainersstaf in Oostenrijk ondersteunen.

De nieuwe trainer Peter Bosz heeft ook een aantal talenten aangewezen om mee te gaan, onder wie Tim van den Heuvel en Julian Kwaaitaal.

PSV verblijft anderhalve week in Oostenrijk, waar de Eindhovenaren onder meer een oefenwedstrijd gaan spelen tegen de Duitse club FC Augsburg.

Spaanse renner De La Cruz moet Tour verlaten na val

14.33 uur: De Spaanse wielrenner David De La Cruz heeft de Tour de France in de twaalfde etappe na een val moeten verlaten. De renner van Astana kwam vroeg in de rit in een afdaling ten val samen met de Fransman Quinten Pacher. Die stapte wel weer op de fiets, De La Cruz werd per ambulance afgevoerd.

De La Cruz (34) stond 36e in het algemeen klassement. Hij is na de Brit Mark Cavendish en de Spanjaard Luis León Sánchez al de derde renner van Astana die de Tour heeft moeten verlaten. Hij is de negende uitvaller in deze Tour.

Franse club Sochaux naar derde niveau door financiële problemen

13.56 uur: De Franse voetbalclub Sochaux is gedegradeerd naar het derde niveau van Frankrijk. De Chinese eigenaar Nenking is er niet in geslaagd om financiële garanties te krijgen om op het tweede niveau, de Ligue 2, actief te blijven.

De DNCG, de instantie die de financiën van de clubs controleert, had vorige maand de administratieve degradatie van Sochaux al aangekondigd. De club eindigde afgelopen seizoen als negende in het klassement van de Ligue 2, tien punten boven de degradatiezone.

„Gezien de situatie op de Chinese vastgoedmarkt, die in het tweede kwartaal van 2023 opnieuw verslechterde, was de Nenking Group niet in staat om voldoende omzet te genereren om het verwachte tekort van FC Sochaux-Montbeliard (FCSM) te dekken”, aldus de club. „De directie van FC Sochaux-Montbeliard deelt het verdriet van alle supporters en medewerkers van de club en betreurt de gevolgen van deze situatie.”

De club meldt dat er nu gewerkt wordt aan een nieuw budget waarmee de club volgend seizoen op het derde niveau kan spelen.

Real Madrid mist Ceballos bij start nieuwe seizoen

13.55 uur: Real Madrid moet het bij de start van het nieuwe seizoen stellen zonder Dani Ceballos. De 26-jarige middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen. Naar verwachting is Ceballos maximaal zes weken uit de roulatie.

Real Madrid gaat binnenkort een aantal vriendschappelijke wedstrijden spelen in de Verenigde Staten, onder meer tegen Manchester United en FC Barcelona. Real begint de Spaanse competitie op 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao.

Ceballos verlengde deze zomer zijn contract bij Real tot medio 2027.

Oud-tennisster Martínez directeur Billie Jean King Cup Finals

13.29 uur: Oud-tennisster Conchita Martínez is door de ITF aangesteld als toernooidirecteur van de Billie Jean King Cup Finals. De 51-jarige Spaanse won de Fed Cup, de voorloper van de Billie Jean King Cup, vijf keer.

Martínez is de voormalig nummer 2 van de wereld. In 1994 was ze de beste op Wimbledon. Op de Australian Open (1998) en Roland Garros (2000) reikte de oud-coach van Garbiñe Muguruza tot de eindstrijd.

De Billie Jean King Cup Finals worden van 7 tot en met 12 november gespeeld in Sevilla. Het evenement is de tegenhanger van de Daviscup Finals, het eindtoernooi van het landenevenement voor mannen. Daarvan is Feliciano López, eveneens een Spanjaard, de directeur.

Wereldrecordhouder Kipchoge weer naar marathon in Berlijn

11.39 uur: Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge doet dit jaar opnieuw mee aan de marathon van Berlijn. De tweevoudig olympisch kampioen kan in de Duitse stad de eerste atleet worden die de marathon van Berlijn vijf keer wint. Voor Kipchoge geldt de race als voorbereiding op de Olympische Spelen van 2024.

„Op mijn weg naar de Olympische Spelen van Parijs ga ik graag terug naar de marathon van Berlijn, omdat dit voor mij de perfecte voorbereiding is”, zegt Kipchoge. „Ik heb daar geweldige herinneringen en ik kijk ernaar uit om weer door de straten van Berlijn te rennen, samen met de duizenden hardlopers die mee zullen doen.”

Kipchoge liep vorig jaar in Berlijn een nieuw wereldrecord. De 38-jarige Keniaan behaalde over 42,195 kilometer een tijd van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. De oude toptijd stond ook al op naam van Kipchoge, die in 2018 in Berlijn een tijd liep van 2.01.39. In 2015 en 2017 was hij ook al de beste in de Duitse hoofdstad.

De marathon van Berlijn vindt dit jaar plaats op 24 september.

Terpstra, Tauber en Pieterse naar WK mountainbike

11.34 uur: Anne Terpstra, Anne Tauber en Puck Pieterse doen volgende maand mee aan de WK in Glasgow. Bij de mannen wordt Nederland vertegenwoordigd door Mathieu van der Poel en Milan Vader.

„Nederland heeft nog nooit zo’n sterk presterende lichting vrouwen gehad in de geschiedenis van het mountainbiken. We hebben normaliter vier sterke troeven, van wie Fem van Empel heeft aangegeven niet te rijden in Schotland, omdat ze zich gaat voorbereiden op haar veldritseizoen. Pieterse is dit seizoen van zeer hoog niveau en zal - als ze die vormpiek kan doortrekken naar deze WK - voor de titel kunnen gaan”, aldus bondscoach Gerben de Knegt.

„Maar ook Terpstra en Tauber hebben bewezen op een goede dag hoge ogen te kunnen gooien. Hier is olympische kwalificatie geen item meer en richten we ons puur op een topresultaat. De drie vrouwen rijden ook de shortrace, wat betekent dat we niet aan de mixed relay meedoen. Dat zou het programma te vol maken voor hen.”

Van der Poel doet vooralsnog ook mee aan de shortrace en ter plekke wordt bepaald of dat onderdeel ook in zijn schema past.

Bondscoach Renard ziet goede sfeer bij Franse voetbalsters na roerige periode

11.21 uur: Herve Renard, de bondscoach van de Franse voetbalvrouwen, hoopt dat hij deze zomer opnieuw kan excelleren tijdens het WK. Renard zorgde eind vorig jaar als bondscoach van Saudi-Arabië nog voor een stunt bij het WK voor mannen door de latere wereldkampioen Argentinië in de groepsfase te verslaan. In aanloop naar het WK voor vrouwen is hij positief over de ontwikkeling van zijn ploeg.

„Je moet in jezelf geloven en als dit team in zichzelf gelooft, gaan ze een fantastisch WK neerzetten”, zegt Renard. „We hebben dit vertrouwen opgebouwd, nu ligt de sleutel in handen van de spelers. Als ze beseffen dat ze het kunnen, zullen ze het doen.”

De Franse vrouwenploeg maakte een roerige periode door. Renard volgde in maart de ontslagen Corrine Diacre op als bondscoach van de Franse vrouwen. Diacre werd ontslagen nadat er onrust was ontstaan omdat toonaangevende speelsters uit onvrede niet meer voor de Franse ploeg wilden uitkomen onder leiding van Diacre.

„Mijn filosofie is duidelijk: we kunnen niets winnen zonder een zeer goede teamgeest”, zegt Renard. „Om eerlijk te zijn gaat het perfect. De ploeg is toegewijd en werkt hard en professioneel. De sfeer is fantastisch. Ik probeer jullie niet te overtuigen: dit is de waarheid”, zei hij tegenover de aanwezige journalisten in Melbourne.

Na enkele maanden aan het roer stemmen de resultaten Renard voorlopig positief. Zo werd er recent met 3-0 gewonnen van Ierland en wonnen de Fransen ook van onder meer Colombia en olympisch kampioenen Canada.

Kassa rinkelt: FIFA keert ruim 187 miljoen euro uit aan clubs voor WK voetbal

10.10 uur: De FIFA gaat 209 miljoen dollar, omgerekend ruim 187 miljoen euro, uitkeren aan clubs waarvan er spelers hebben deelgenomen aan het WK in Qatar. In totaal betaalt de wereldvoetbalbond aan 440 clubs uit 51 verschillende landen.

De FIFA betaalt de clubs per speler een bedrag van bijna 10.000 euro uit voor iedere dag, ongeacht hoeveel minuten ze in actie zijn gekomen. In totaal gaat het om 837 spelers.

Manchester City krijgt het hoogste bedrag bijgeschreven, gevolgd door FC Barcelona en Bayern München. City kan een bedrag van ruim 4 miljoen euro tegemoetzien, net als FC Barcelona. Bayern ontvangt iets minder dan 4 miljoen euro.

Het WK werd gewonnen door Argentinië, dat Frankrijk in de finale na strafschoppen versloeg.

James (38) heeft niet de intentie om te stoppen

7.44 uur: Basketbalicoon LeBron James heeft niet de intentie om zijn loopbaan te beëindigen. Eind mei liet James na de uitschakeling in de play-offs ruimte voor speculatie. „Ik moet over veel nadenken, zoals over hoe mijn basketbalcarrière verder gaat verlopen”, liet hij toen optekenen.

„Het kan me niet schelen hoeveel punten ik nog scoor, of wat ik wel of niet kan doen op de vloer”, zei James na het in ontvangst nemen van een prijs. „De echte vraag voor mij is: kan ik spelen zonder de kantjes eraf te lopen? De dag dat ik niet alles kan geven op de vloer, is de dag dat ik klaar ben. Gelukkig voor jullie is die dag nog niet gekomen.”

Tekst gaat verder na de tweet.

James werd afgelopen seizoen met de LA Lakers in de eindstrijd van de Western Conference uitgeschakeld door Denver Nuggets, dat uiteindelijk de titel veroverde. „Van een finaleplek krijg ik geen kick meer, dat heb ik zo vaak meegemaakt. Ik speel nu alleen nog voor titels. Zonder een finale te spelen vind ik er niks aan. We zullen zien wat er gebeurt, ik weet het nog niet”, zei de Amerikaanse grootheid kort na het seizoen.

„Weet je wat me elk jaar terugbrengt? Het kijken naar en het coachen van mijn jongens. Ze herinneren met eraan waarom ik speel, gewoon de pure liefde voor dit prachtige spel. Dus ja, ik heb nog steeds iets over. Er is nog veel over.”

De 38-jarige James heeft bij de Lakers nog een contract tot en met het seizoen 2024-2025.