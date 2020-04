Video: Depay brengt rappend ode aan Van Dijk

Depay namelijk heeft rappend een ode gebracht aan Virgil van Dijk. In het filmpje prijst hij de aanvoerder van Oranje om zijn kwaliteiten. Maar er is met een knipoog ook een puntje van kritiek. Waarom tekende Van Dijk in 2018 niet gewoon bij Manchester United,vvraagt Depay zich af.

Bekijk ook: Olympique Lyon ontkent breuk met Depay

De coronacrisis heeft Depay als een van de weinige mensen ook wat goeds gebracht. De aanvaller zou naar alle waarschijnlijkheid te geblesseerd zijn geweest om komende zomer het EK af te werken. Nu het eindtoernooi een jaar is uitgesteld, kan Depay in alle rust revalideren en volgend jaar aan de zijde van Van Dijk aan de start van het EK verschijnen.

Bekijk hieronder de rap van Depay: