WHO: Voorlopig geen beslissing over doorgaan Spelen Tokio

„We werken zeer nauw samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het organisatiecomité in Japan”, zegt Ryan. „Gezamenlijk proberen we dit fantastische wereldwijde evenement te beschermen. Mijn indruk is dat niemand op korte termijn beslissingen neemt over het doorgaan van de Spelen. Daar is het te vroeg voor.”

IOC-voorzitter Thomas Bach liet zich optimistisch uit. „Ons doel is om alles volgens schema te laten verlopen en we hebben er vertrouwen in dat het ook gaat lukken”, zei de Duitser in een gesprek met Japanse media. „Voorlopig ga ik er van uit dat we straks in Tokio een fantastisch evenement gaan beleven.”

De Olympische Spelen naderen met rasse schreden. Ⓒ ANP

Eerder op de dag gaf Dick Pound van het IOC al aan dat er pas twee tot drie maanden voor het begin van het evenement over eventuele ingrepen gesproken kan worden. „Dan moet wel duidelijk zijn of de situatie voldoende onder controle is.”

De Olympische Spelen beginnen op 24 juli.