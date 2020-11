Demi Schuurs vormt nieuw tenniskoppel met Amerikaanse Melichar

De 27-jarige Limburgse speelde in dit afgelopen seizoen samen met de Tsjechische veterane Kveta Peschke (45). Samen met Peschke won Schuurs dit jaar het grote toernooi van Cincinnati en bereikte ze de kwartfinale bij de US Open. In derde ronde op Roland Garros speelden de Tsjechische en de Nederlandse voor het laatst samen.

Schuurs vormde eind september in Straatsburg al een keer een duo met Melichar. Dat verliep uitstekend want het gelegenheidskoppel wist het toernooi te winnen. Melichar (27) heeft een grote staat van dienst want ze haalde al twee grandslamfinales. „Ik ben erg blij met haar”, laat Schuurs weten. „De laatste jaren ben ik door allerlei oorzaken best vaak geswitcht, maar Nicole is van dezelfde leeftijd en met haar hoop ik een aantal jaren te kunnen spelen.”

Over haar nieuwe partner is dus duidelijkheid, maar over het nieuwe tennisseizoen nog niet. Dat heeft alles te maken met de mogelijkheden om naar het verre Australië te reizen in coronatijd. „We hebben nog geen kalender en weten nog niet wanneer en waar de toernooien in het begin van het jaar zullen worden gespeeld”, zegt Schuurs. „Dat is best lastig. Hopelijk weten we snel meer.”

Schuurs wil in 2021 niet alleen succesvol zijn met Melichar, maar ook op de Olympische Spelen in Tokio. Daar wil ze graag dubbelen met Kiki Bertens die na een enkeloperatie in februari haar rentree hoopt te maken. „En ik zou op de Spelen ook graag willen mixen met Wesley”, voegt ze nog aan dit voornemen toe. Hierbij doelt ze op Wesley Koolhof die zondag met de Kroaat Nikola Mektic de ATP Finals wist te winnen.