Kansen op Oranje-succes in Tour van 2021

Brest zal in 2021 de Tour-start verzorgen. Vier dagen zal de regio Bretagne, waar vijfvoudig winnaar Bernard Hinault vandaan komt, als gastheer fungeren van de belangrijkste wielerkoers ter wereld. Le Grand Départ zou aanvankelijk in Kopenhagen plaatshebben, maar de Deense hoofdstad gaf de organisatie terug omdat het niet in staat was de boel naar een week eerder te verplaatsen. Dit om een overlapping met de Olympische Spelen in Tokio te voorkomen. De Tour zal van 26 juni tot en met 18 juli verreden worden.

’Veel spektakel’

In rit 2 kan de Mûr-de-Bretagne meteen voor de eerste verschillen zorgen en voor het eerst sinds 2008 zit er weer een lange individuele tijdrit (27 kilometer) in de eerste Tour-week, die verder wordt gekenmerkt door ritten waarin de weersomstandigheden een factor zijn. „De wind gaat in die eerste fase een belangrijke rol spelen. We hebben in voorgaande edities van de Tour gezien dat er verschillen ontstaan in waaierritten, en dat zorgt vaak voor veel spektakel”, liet Tour-directeur Christian Prudhomme optekenen.

In totaal zijn er zes bergetappes, waarvan drie met aankomst bergop. Iconische beklimmingen als de Tourmalet en de Mont-Ventoux zijn opgenomen in het schema en net als dit jaar zal de Ronde van Frankrijk worden beslist met een individuele tijdrit van nog eens 31 kilometer.

Mathieu van der Poel

Waar er dit jaar geen Oranje-succes werd geboekt, zou dat in de editie van 2021 volop goedgemaakt kunnen worden. Wellicht niet door de Nederlandse topsprinters Dylan Groenewegen en de revaliderende Fabio Jakobsen, maar wél de klassementsmannen. En natuurlijk Mathieu van der Poel, van wie wordt verwacht dat hij zijn debuut gaat maken. Met hem is er volop kans op ritzeges en wellicht zelfs de groene trui.