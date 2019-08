Feyenoord mikt op twee Argentijnen

De belangrijkste man bij Feyenoord, president-commissaris Toon van Bodegom, is midden in de transferperiode aan de andere kant van de wereld. Van Bodegom, die druk bezig is om investeerders over de streep te trekken en Feyenoord weer van nieuwe miljoenen te voorzien, speelt een belangrijke rol.

De échte versterkingen moeten mogelijk worden dankzij de kapitaalinjectie die later dit seizoen moet plaatshebben. In Argentinië heeft Feyenoord zowel een aanvaller (Alvaro Martin Barreal, 18 jaar) als een centrale verdediger (Marcos Senesi, 22 jaar) op het oog.

Beide spelers zijn al uitgebreid gescout, maar kunnen met het huidige budget van Feyenoord nog niet naar Nederland worden gehaald. Het tweetal moet bij elkaar namelijk zo’n twaalf miljoen euro kosten. Barreal heeft in alle vertegenwoordigende teams van Argentinië gespeeld en komt uit voor Velez Sarsfield. Barreal is een kopsterke verdediger die bij San Lorenzo voetbalt.

Feyenoord speelt donderdagavond in de derde voorronde van de Europa League tegen Dinamo Tbilisi (19.30 uur).