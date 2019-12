Arsenal stelt Arteta aan als opvolger Emery

De Spanjaard volgt bij de Londense club zijn landgenoot Unai Emery op, die eind november wegens teleurstellende resultaten werd ontslagen.

De 37-jarige Arteta speelde vanaf 2011 voor Arsenal, waar hij in 2016 besloot te stoppen. De voormalige middenvelder uit Spanje won er twee keer de FA Cup.

Arteta komt over van Manchester City, waar hij deel uitmaakte van de trainingsstaf. Pep Guardiola, trainer van Manchester City, verklapte dinsdag al dat Arsenal met Arteta in gesprek was.

