Aanvaller van Chelsea hersteld van corona

„Zoals jullie misschien weten had ik het virus de afgelopen dagen, maar ik ben inmiddels hersteld. Ik hou mezelf een week in zelfisolatie. Ik hoop iedereen snel weer te zien, ook op het veld”, zei Hudson-Odoi.

Donderdagavond werd ook bekend dat Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, besmet is met het coronavirus. Achter de schermen wordt er inmiddels druk vergaderd over de te nemen maatregelen in het Engelse voetbal.

Everton

De Engelse voetbalclub Everton heeft uit voorzorg het hele eerst elftal en de begeleidingsstaf in quarantaine geplaatst. Die maatregel is genomen omdat een selectiespeler, wiens naam niet wordt genoemd, symptomen had die passen bij het coronavirus. De club zegt regelmatig contact te hebben met de desbetreffende speler en later met meer informatie te komen.

Bij Everton staat de Nederlandse keeper Maarten Stekelenburg onder contract. Marcel Brands is technisch directeur bij de tweede club van Liverpool.