Erik Breukink: ‘Dat Pogacar het parcours niet kent, is een nadeel’

,,Drie heuvelklassiekers in een week. De Amstel Gold Race is morgen de eerste, gevolgd door de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In vergelijking met de kasseienklassiekers zien we veel andere namen op de deelnemerslijst staan. De betere klimmers van het peloton komen in deze wedstrijden veel beter tot hun recht. En zonder de alleskunners Mathieu van der Poel en Wout van Aert, lijkt de Amstel Gold Race een meer open strijd te worden.

Lijkt, want met Tadej Pogacar aan de start zou het ook een machtsvertoning kunnen worden van de beste renner van de huidige generatie. Als Pogacar deze koers écht graag wil winnen, is hij natuurlijk de grote topfavoriet voor winst. Het enige nadeel voor hem is, dat hij het parcours niet erg goed kent. Het draaien en keren door het Limburgse heuvelland zal ook voor hem verre van een gemakkelijke klus worden. Zeker niet als het een tactische wedstrijd wordt en hij in de finale geïsoleerd komt te zitten.

Kijken we met een oranje bril naar de grootste en belangrijkste wielerwedstrijd van Nederland, dan moeten we toch wel met een vergrootglas zoeken. Met het ontbreken van de absolute smaakmaker van dit voorjaar, Mathieu van der Poel, zijn er niet direct Nederlanders onder de favorieten. Natuurlijk kunnen de ’oudjes’ Bauke Mollema en Wout Poels nog altijd de finale kleuren. Net zoals Ide Schelling en Sam Oomen, die met een goede conditie uit de Ronde van het Baskenland zijn gekomen. Maar het zou voor mij een hele grote verrassing zijn als zondag bij de huldiging het Wilhelmus te horen is.”

*Quinten Hermans start niet in de Amstel Gold Race.