Bergwijn helpt Ajax over het dode punt tegen Cambuur

Na zijn eerste thuiswedstrijd, 14 augustus jongstleden tegen FC Groningen (6-1), mocht Bergwijn de bal al mee naar huis nemen. En die hattrick liet hij een week later volgen door de winnende treffer bij Sparta (0-1). Met zijn grote aandeel in de overwinning op Cambuur hield hij de foutloze status van Ajax overeind. Na vijf duels in de Eredivisie heeft de nieuwe trainer Alfred Schreuder nog altijd een honderd procent score en dat is – zo vlak voor het thuisduel met Rangers FC – de ideale aanloop naar de start van de Champions League.

Het eerste half uur tegen Cambuur voetbalde Ajax vooral tegen zichzelf, hadden de Amsterdammers weliswaar 68 procent balbezit, maar schoot Cambuur wél en de thuisploeg geen enkele keer tussen de palen. De aanleiding tot de openingstreffer was een plaatje, al kwam die door een aanraking van Marco Tol nog enigszins gelukkig tot stand. Steven Berghuis speelde Dusan Tadic is, overlapte de aanvoerder en kreeg de bal bekeken mee. Na de ongewilde bemoeienis van Tol was Bergwijn scherp en snel: 1-0.

Ajax-middenvelder Edson Alvarez begon ondanks enkele hectische dagen gewoon in de basis tegen Cambuur. Ⓒ ANP/HH

De gasten, die er daarvoor een paar keer gevaarlijk uit waren gekomen, kregen geen kans zich van de klap te herstellen, want vanaf een meter of twintig vuurde Bergwijn ook de 2-0 binnen. Na rust loste Mohammed Kudus Ajax-spits Brian Brobbey af en nam Kenneth Taylor de plaats in van de met geel belaste Edson Alvarez. Kudus had de 3-0 op zijn schoen, maar miste van dichtbij. De andere invaller, die aanvankelijk werd gespaard met het oog op Rangers-thuis, scoorde via ploeggenoot Devyne Rensch wel (3-0).

Kudus’ treffer kwam er op slim aangeven van Calvin Bassey alsnog. De Ghanees, die graag een overstap naar Everton had gemaakt, tikte van dichtbij de 4-0 binnen. In de slotfase maakte de van Sevilla gehuurde Lucas Ocampos zijn debuut als vervanger van de jubilerende Tadic (200e duel) en kwam Jorge Sanchez in het veld voor Jurriën Timber. Daarvoor had Francisco Conceiçao (voor Bergwijn) ook al zijn opwachting gemaakt.