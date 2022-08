Nederlanders blinken uit in Bundesliga: twee goals voor Becker en Frimpong

Becker ging zaterdag vrolijk verder met doelpunten maken bij Union Berlin. De Surinaams international, oud-speler van onder meer ADO Den Haag, maakte tegen Schalke 04 (1-6) zijn derde en vierde doelpunt in vier wedstrijden. Dat zijn er al evenveel als in het hele vorige seizoen. Danilho Doekhi gaf voor Union overigens nog de assist bij de openingstreffer van voormalig sc Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby.

Union in afwachting van de wedstrijd van Bayern München voorlopig bovenaan.

Leverkusen wint voor het eerst

Frimpong hielp Bayer Leverkusen met twee doelpunten aan de eerste overwinning van het seizoen in de Bundesliga. De in Amsterdam geboren voetballer vergrootte door een intikker en een actie langs de doelman van FSV Mainz 05 vlak voor rust de voorsprong naar 3-0. Daar bleef het bij in Mainz.

Jeremie Frimpong blinkt uit bij Leverkusen. Ⓒ ANP/HH

Trainer Gerardo Seoane had ook een basisplaats voor verdediger Mitchel Bakker. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah begonnen op de bank. Zij zagen hun ploeg op voorsprong komen door een eigen doelpunt van Mainz-aanvaller Jonathan Burkardt. Hij moest na de rust plaatsmaken voor Delano Burgzorg. Fosu-Mensah viel in de slotfase in.

Leverkusen, de nummer 3 van de Bundesliga vorig seizoen, verloor de eerste drie duels van de competitie.