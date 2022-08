Nederlanders blinken uit in Bundesliga: twee goals voor Becker en Frimpong, Bayern morst

Becker ging zaterdag vrolijk verder met doelpunten maken bij Union Berlin. De Surinaams international, oud-speler van onder meer ADO Den Haag, maakte tegen Schalke 04 (1-6) zijn derde en vierde doelpunt in vier wedstrijden. Dat zijn er al evenveel als in het hele vorige seizoen. Danilho Doekhi gaf voor Union overigens nog de assist bij de openingstreffer van voormalig sc Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby. Bij Schalke speelde Thomas Ouwejan.

Leverkusen wint voor het eerst

Frimpong hielp Bayer Leverkusen met twee doelpunten aan de eerste overwinning van het seizoen in de Bundesliga. De in Amsterdam geboren voetballer vergrootte door een intikker en een actie langs de doelman van FSV Mainz 05 vlak voor rust de voorsprong naar 3-0. Daar bleef het bij in Mainz.

Jeremie Frimpong blinkt uit bij Leverkusen. Ⓒ ANP/HH

Trainer Gerardo Seoane had ook een basisplaats voor verdediger Mitchel Bakker. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah begonnen op de bank. Zij zagen hun ploeg op voorsprong komen door een eigen doelpunt van Mainz-aanvaller Jonathan Burkardt. Hij moest na de rust plaatsmaken voor Delano Burgzorg. Fosu-Mensah viel in de slotfase in.

Leverkusen, de nummer 3 van de Bundesliga vorig seizoen, verloor de eerste drie duels van de competitie.

Bayern München speelt ondanks vele kansen voor het eerst gelijk

Bayern München heeft ondanks vele kansen zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden. Zonder Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de basis wist de Duitse landskampioen Borussia Mönchengladbach-doelman Yann Sommer maar één keer te passeren, via Leroy Sané. Namens de uitploeg had Marcus Thuram in de eerste helft aan één kans genoeg om te scoren: 1-1.

Die kans ontstond na een fout van Dayot Upamecano, de Franse concurrent van De Ligt centraal achterin. Thuram kon op doelman Manuel Neuer af en passeerde hem. Even daarvoor had de van Liverpool overgekomen Sadio Mané twee treffers afgekeurd zien worden vanwege buitenspel. Bayern had voor rust al meer dan tien doelpogingen.

Sané scoorde uiteindelijk pas in de 83e minuut namens Bayern, dat in de hele wedstrijd meer dan dertig keer richting doel schoot. Gladbach deed dat vijf keer. De als aanvaller ingevallen De Ligt was met een schot van net buiten het strafschopgebied dicht bij het winnende doelpunt, maar weer bracht Sommer redding. Dat deed de Zwitser meer dan vijftien keer.

Bayern deelt daardoor de koppositie in de Bundesliga met Union Berlin, dat ook nog niet verloor en na vier wedstrijden eveneens 10 punten heeft.

Modeste succesvol

Anthony Modeste, de vervanger van de zieke Sébastien Haller, heeft Borussia Dortmund aan een 1-0-zege geholpen bij Hertha BSC. Jean-Paul Boëtius speelde bij de thuisploeg 55 minuten mee. Dortmund staat nu op 9 punten.

Verdediger Micky van de Ven verloor met VfL Wolfsburg bij RB Leipzig (2-0). Jeffrey Gouweleeuw van Augsburg kon niet winnen bij Hoffenheim (1-0).