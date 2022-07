Jumbo-Visma bestudeert tijdrit om meteen toe te slaan met Superbelg Wout van Aert

Premium Wielrennen

Mathieu van der Poel: ’Geel wordt heel moeilijk’

Een dag voor de openingstijdrit van deze Tour de France werd Mathieu van der Poel voor het eerst in zijn supersonische pak gehesen. Er was simpelweg eerder geen tijd om de aerodynamische outfit te passen. Hij reed er ook even in, maar uitgebreid testen is dus niet aan de orde geweest. „Het gaat om k...