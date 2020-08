Jumbo-Visma biedt excuses aan voor crash met Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen, van Deceuninck - Quick-Step, kwam daarbij zwaar ten val. Groenewegen won, maar werd gediskwalificeerd voor zijn aandeel in de crash. De verwondingen van Jakobsen lijken ernstig.

„Onze gedachten zijn bij Fabio Jakobsen en andere bij deze verschrikkelijke valpartij betrokken renners”, zegt Jumbo-Visma. „Crashes als deze zouden niet mogen gebeuren. We bieden onze oprechte excuses hiervoor aan. Intern gaan we de zaak nu verder bespreken, voor we met verdere mededelingen naar buiten treden.”