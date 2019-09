Video: Slecht acteerwerk bij MVV

Jamie Jacobs en Alex Bangura tekenden voor de doelpunten van Cambuur, dat na vijf duels negen punten heeft.

De Friezen verloren de eerste twee uitduels, bij De Graafschap en NAC, en waren daarin ook niet trefzeker. Telstar begon de competitie nog veelbelovend met zeven punten na drie wedstrijden.

Reda Kharchouch van Telstar komt te laat en verliest een duel van Cambuur-speler Calvin Mac-Intosch. Ⓒ BSR Agency

FC Dordrecht wacht na vijf duels nog altijd op de eerste overwinning. De ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen MVV, dat via Joshua Holtby al na drie minuten op voorsprong kwam. Fabian de Abreu maakte na een half uur gelijk.

Schwalbe

Joeri Schroijen viel in negatieve zin op met een dramatisch slechte schwalbe, waar hij terecht geel voor kreeg. „Hij raakte me niet. Het zag er niet uit of wel? Het valt altijd te proberen, maar de scheidsrechter zag het goed.’