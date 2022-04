Nu ook basisdebuut voor Ihattaren bij Jong Ajax

De oud-speler van PSV mag in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss vanaf het begin meedoen van trainer John Heitinga. Ihattaren vormt samen met Brian Brobbey en Mohamed Daramy de voorhoede van de Amsterdammers.

Ihattaren was in februari 2021, toen nog als PSV'er, voor het laatst basisspeler. De Utrechter botste geregeld met trainer Roger Schmidt, die geen toekomst meer in hem zag. Juventus nam hem in de zomer over en stalde hem vervolgens bij Sampdoria. Voor die club speelde hij echter geen enkel duel.

Ihattaren kwam de afgelopen transferperiode op huurbasis over van Juventus naar Ajax. De middenvelder sloot vervolgens aan bij Jong Ajax om aan zijn fitheid te werken. Ihattaren maakte vrijdag als invaller in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-0) zijn debuut voor Jong Ajax.