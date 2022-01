‘Geblesseerde’ Francis Ngannou maakt statement met zege in UFC-titelgevecht

In aanloop naar de partij riep Ngannou de hulp in van Glory-kampioen Rico Verhoeven, die hem hielp voorbereiden op de bewegelijke stijl van Gane, die een Muay Thai-achtergrond heeft.

Met zijn zege op Gane, een oud-sparringspartner, maakte Ngannou zaterdag een statement. De Afrikaan stond tot dit weekeinde vooral bekend om zijn stootkracht en kon eigenlijk alleen winnen op knock-out. Niet zelden schakelde hij opponenten al in de eerste ronde uit. Iets waar Alistair Overeem over kan meepraten. Mede door zijn brute kracht, en het feit dat hij pas op latere leeftijd begon te vechten, gold Ngannou nooit als de meest technische of stilistische vechter.

Francis Ngannou smijt Ciryl Gane tegen het canvas. Ⓒ HH/ANP

In de The Honda Center bewees Ngannou echter een stap in zijn ontwikkeling te hebben gezet. Hij domineerde zijn tegenstander in drie van de vijf ronden en won met: 48-47. De winnaar van een ronde krijgt 10 punten, de verliezer 9. De oersterke Ngannou maakte niet alleen staand indruk, maar vooral ook met zijn take-downs en zijn controle in de grondgevechten. In de derde ronde zorgde de 116 kilo zware Kameroener voor een hoogtepunt door Gane (met 112 kilo ook niet de lichtste) zonder moeite op te tillen en met een gigantische smak tegen het canvas te smijten.

Knieblessure

Ngannou betrad de octagon zaterdag met kniebeschermers. Na afloop maakte hij bekend in aanloop naar de partij een knieband te hebben afgescheurd en ook schade aan zijn voorste kruisband te hebben opgelopen. ,,Ik wilde de partij eigenlijk afzeggen, maar dat kon ik niet. Dit was voor mij hét moment om een statement te maken en de mensen eraan te herinneren dat ik de kampioen ben.”

Boksen

De grote is vraag: wat gaat Ngannou nu doen? De kampioen is van mening dat de UFC hem te weinig betaalt en heeft aangekondigd niet meer te willen vechten onder de voorwaarden van zijn huidige contract. Naar verluidt toucheert Ngannou per wedstrijd ongeveer een half miljoen euro. Dat lijkt veel, maar in de zwaargewichtdivisie is wel eens meer uitgekeerd aan de ‘grote jongens’.

Ngannou flirt bovendien al langere tijd met een uit- of overstap naar het boksen. Zo daagde hij en bokslegende Tyson Fury elkaar al meermaals uit via sociale media. ,,Een bokspartij zit al tijden in mijn achterhoofd. Het moet voor het einde van mijn loopbaan ook zeker een keer gebeuren. Ik ben me momenteel aan het oriënteren op de mogelijkheden. Ik heb ook niet het eeuwige leven als vechter”, aldus de 35-jarige Ngannou.

Deiveson Figueiredo

Deiveson Figueiredo heroverde in Anaheim zijn vlieggewichttitel. De Braziliaan versloeg kampioen Brandon Moreno uit Mexico op punten. De twee kwamen twee keer eerder tegen elkaar uit. Het eerste gevecht eindigde in een gelijkspel, waardoor Figueiredo zijn titel mocht behouden. In de rematch werd hij door Moreno verslagen met een nekklem, maar zaterdag nam hij revanche.