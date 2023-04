Premium Het beste van De Telegraaf

Op zoek naar de CL-magie van de Koninklijke Waarom Real Madrid altijd nét wat meer lijkt te kunnen in de Champions League

Door Wim Conings Kopieer naar clipboard

Luka Modric en Karim Benzema Ⓒ ANP/HH

MADRID - ’De Koninklijke’ troefde vorig seizoen tegen alle verwachtingen in en met waanzinnige comebacks de nouveau riches van PSG en Manchester City af in de strijd om de Cup met de Grote Oren. Terwijl het dit seizoen in eigen land de landstitel aan FC Barcelona moet laten, stoomt Real Madrid in het kampioenenbal ook nu weer doodleuk via de (dit seizoen gevallen) Engelse grootmachten Liverpool en Chelsea op naar de 11e (!) halve finale in 13 seizoenen tijd. Op zoek naar het geheim achter de Champions League-magie van de Galacticos.