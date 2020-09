Wesley Koolhof met Kroatische partner naar dubbelfinale US Open

Koolhof en Mektic waren met 7-6 (3) 6-4 te sterk voor de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury.

De 31-jarige Koolhof, samen met Mektic als achtste geplaatst, stond nooit eerder in de finale van een grandslamtoernooi. Zijn beste resultaat op het hoogste podium was een plek in de kwartfinale; in 2019 haalde hij samen met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell de laatste acht op Wimbledon. Koolhof stond wel drie keer in de finale van een masterstoernooi.

Nederlands onderonsje?

In de eindstrijd neemt Koolhof het mogelijk op tegen landgenoot Jean-Julien Rojer, die samen met de Roemeen Horia Tecau aantreedt tegen Mate Pavic uit Kroatië en de Braziliaan Bruno Soares. De finale wordt donderdag gespeeld.