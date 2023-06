EK-kwalificatiegroep Oranje: Frankrijk stevig aan kop, Grieken kloppen Ieren

Via een snelle goal van Olivier Giroud brak Frankrijk al snel het verzet van Gibraltar. Kylian Mbappé zorgde op slag van rust uit een penalty voor de tweede Franse goal. In de slotfase werkte Aymen Mouelhi de bal namens Gibraltar nog in eigen doel.

In Athene won Griekenland met 2-1 van Ierland. De Grieken hebben net als Frankrijk de volle winst, maar zij speelden pas twee duels. Ierland is na twee wedstrijden nog puntloos. Oranje, dat deze kwalificatieperiode niet in actie komt omdat het in de Final Four van de Nations League uitkomt, heeft 3 punten uit twee wedstrijden.

Een penalty van Anastasios Bakasetas zette Griekenland na een kwartier op voorsprong. Nathan Collins bracht de Ieren uit een hoekschop een dikke tien minuten later langszij. Op de tweede Griekse treffer, van Georgios Masouras kort na rust, hadden de bezoekers geen antwoord meer. Bij de Grieken hadden de AZ-spelers Pantelis Hatzidiakos en Vangelis Pavlidis een basisplaats. Laatstgenoemde werd twintig minuten voor tijd vervangen. FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas bleef op de bank. De Ieren eindigden het duel met tien man, na een rode kaart voor Matt Doherty.