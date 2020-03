Annuleren van Olympische Spelen is ’ondenkbaar’

Zij sloot niet uit dat het nieuwe coronavirus enige invloed zal hebben op de Spelen. „Er kan niet worden gezegd dat de aankondiging van een pandemie geen gevolgen heeft. Maar ik denk dat annulering ondenkbaar is”, aldus Yuriko Koike.

Er wordt steeds meer getwijfeld of de Olympische Spelen wel kunnen worden gehouden van 24 juli tot 9 augustus. De organisatoren hebben er bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op aangedrongen het evenement zoals gepland te laten doorgaan. Het IOC heeft eerder gezegd dat er nog geen sprake is van annulering of uitstel en blijft nauw samenwerken met deoWereldgezondheidsorganisatie.

Sobere olympische vlam

Nog geen dag na de uitbraak van de pandemie (wereldwijde epidemie), wordt in het Griekse Olympia de olympische vlam ontstoken voor Tokio 2020. Dat gebeurt tijdens een sobere ceremonie zonder publiek.

Op last van het Grieks olympisch comité zijn er geen bezoekers aanwezig bij de traditionele plechtigheid, om een verdere verspreiding van het gevreesde virus te voorkomen. Ook tal van bijeenkomsten rond de ceremonie zijn geschrapt.

Rond 10.00 uur Nederlandse tijd wordt de olympisch vlam ontstoken.

Voor het eerst draagt een vrouw als eerste de olympische fakkel, die na een zevendaagse estafette door Griekenland wordt overgedragen aan vertegenwoordigers van Tokio 2020. Volgens de huidige planning gaat de fakkelloop dan verder in Japan, te beginnen op 26 maart in Fukushima. De tocht eindigt op 24 juli in het Olympisch Stadion van Tokio, waar die dag de Spelen beginnen.