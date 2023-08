Bosz ziet bijzondere symboliek en ’geeft’ prijs aan Van Nistelrooy

„Het doet me wel wat dat we Feyenoord hebben verslagen”, zei Bosz. „We speelden hier tegen een heel goede ploeg in een uitverkochte Kuip. We hebben geprobeerd aan te vallen en we wilden hoog druk zetten. Dat ging niet altijd goed, maar we durfden dat wel. Dat is een goed teken.”

Bosz is nog maar net begonnen bij PSV. En hij wil zijn ploeg anders en aanvallender laten spelen dan veel van zijn voorgangers. „Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat spelers mijn filosofie van spelen zich zo snel eigen maken. Dat is heel positief.”

Bosz won zijn eerste prijs als trainer op het hoogste niveau. Hij werd eerder kampioen met Heracles Almelo in de Eerste Divisie en veroverde met AGOVV de algehele amateurtitel. „Ik hoor vaak dat ik geen prijzen win. Maar ik ben nu toch ook geen andere trainer na een Johan Cruijff Schaal. Ik ga ook niet zeggen dat ik deze prijs heb gewonnen. Dit is eigenlijk nog een prijs van Ruud”, doelde hij op zijn voorganger Van Nistelrooy bij PSV. „Onder Ruud heeft PSV namelijk de beker gewonnen en daarom mochten we deze wedstrijd spelen.”