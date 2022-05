Martins Indi moet weer even wennen bij Oranje: ’Sommigen lang niet gezien’

Martins Indi ziet zijn rentree bij Oranje als een beloning voor de keuze die hij twee zomers geleden heeft gemaakt. „Ik heb met mijn keuze voor AZ gekozen voor voetbal, voor het sportieve aspect. Dat betaalt zich nu uit. Daar heb ik altijd in geloofd. AZ geeft mij een platform om mezelf goed te laten zien. Ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat het niet voorbij was bij Oranje. Ik had altijd het geloof dat ik terug zou kunnen keren bij het Nederlands elftal. Dat het nu heeft geresulteerd in een uitnodiging, geeft me een gevoel van trots.”

Stap voor stap

Als de verdediger zich de komende twee weken goed presenteert bij Oranje, kan hij zijn kandidatuur stellen voor de selectie voor het WK, dat in november en december van dit jaar wordt afgewerkt. Zo ver durft Martins Indi nog niet vooruit te kijken. „Ik denk stap voor stap. Ik heb nu een uitnodiging gehad. En van daaruit kijk ik verder. Het is een groep met veel kwaliteit en het is nu aan mij om mezelf te laten zien. De concurrentie achterin is groot, maar het is mooi dat ik er weer bij zit.”

Op het WK 2014, waar Van Gaal met Oranje derde werd, functioneerde de toenmalige Feyenoord-verdediger goed in een systeem met drie verdedigers. Inmiddels hanteert het Nederlands elftal weer zo’n systeem, al noemt Van Gaal het geen 3-5-2 systeem meer, maar een 3-4-3 systeem. Martins Indi ziet het wel zitten. „Dat is een systeem dat me ligt. Bij AZ spelen we anders, met vier verdedigers, maar het is wel ’een dynamische vier’. Dat betekent dat ik vaak in de zones uitkom waar je ook speelt als je met drie man achterin speelt.”

Operatie en COVID

De AZ-verdediger maalt niet om de twee extra weken voetballen met Oranje, terwijl AZ in het nieuwe seizoen alweer snel aan de bak moet vanwege de plaatsing voor de tweede voorronde van de Conference League. „Ik voel me nog fit. Dit seizoen is een aantal dingen gebeurd met mij. Ik heb een operatie aan mijn teen gehad en heb COVID gehad. Ik ben snel teruggekomen van blessures die eigenlijk meer tijd nodig zouden hebben. Ik ben blij dat ik zoveel wedstrijden heb kunnen spelen en heb veel energie om mezelf bij Oranje te laten zien.”

