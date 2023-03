Marit Bouwmeester verovert Europese titel in Italië

De 34-jarige Bouwmeester eindigde in de eerste race van de dag als zevende en won de tweede race. In de laatste race kwam ze als twaalfde over de finish, waarmee ze zich verzekerde van het goud.

Bouwmeester ligt zodoende op schema om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. De viervoudig wereldkampioene wil volgend jaar in Frankrijk voor haar vierde olympische medaille gaan.

De uitslagen moeten nog bevestigd worden door de organisatie.