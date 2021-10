Premium Het beste van De Telegraaf

Spanning stijgt in Formule 1-wereld, maar niet bij Nederlander Max Verstappen: ’Het zou mijn leven niet veranderen’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen blijft in woord en gebaar ijzig kalm in de verhitte titelstrijd. Ⓒ HH/ANP

ISTANBUL - Voor het eerst sinds 2012 stevent de Formule 1 af op een slot met twee rivalen van verschillende teams die voor de titel vechten. Destijds rekende Sebastian Vettel namens Red Bull af met Fernando Alonso, toen nog in dienst van Ferrari. De zinderende strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen is nog lang niet gestreden. Hoewel de spanning in de F1-wereld in Turkije voelbaar opborrelt, blijft de Nederlander ijzig kalm, zoals we van hem gewend zijn.