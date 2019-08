Solskjaer klaar met racistische uitlatingen: ’Waanzin..’

„Dit moet stoppen. Het is waanzin dat we in 2019 nog steeds hierover moeten praten”, zei trainer Ole Gunnar Solskjaer na de verloren wedstrijd tegen Crystal Palace (1-2), waarin Rashford een strafschop miste.

Amper een week eerder was ook Rashfords teamgenoot Paul Pogba het mikpunt van online-racisme, nadat hij had gefaald vanaf 11 meter. „Ik heb er geen woorden voor dat dit zo doorgaat. We hebben allemaal campagnes tegen racisme, maar toch blijven mensen dit soort dingen doen verscholen achter anonieme accounts.”

Pogba plaatste zondag op Twitter een emotioneel bericht. „Mijn voorouders hebben geleden zodat mijn generatie vrij is om te werken, de bus te nemen en te voetballen. Racistische beledigingen komen voort uit onwetendheid. Het maakt mij sterker en motiveert mij om te vechten voor de volgende generatie”, is het onderschrift bij een foto van de Fransman met zijn zoontje.

Naast Rashford en Pogba waren onlangs ook Yakou Méïte (Reading) en Tammy Abraham (Chelsea) slachtoffer van racisme. Ook zij hadden een penalty gemist.