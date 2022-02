Vier zaken die duel tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid extra pit geven: ’Money time voor Messi’

Premium Olympische Spelen

Lege flessen-actie leidde Lindsay van Zundert indirect naar Peking: ’Ik dacht eerst: ammehoela’

Lindsay van Zundert maakte dinsdag in Peking indruk op de olympische vrije kür. De 17-jarige Nederlandse kunstrijdster noteerde in het Capital Indoor Stadium een persoonlijk record van 59,24 punten en schaarde zich daarmee bij de beste 24 kunstschaatssters, die over twee dagen om de medailles strijd...