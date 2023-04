Lidewij Welten dit seizoen niet meer in actie voor Kampong, EK niet in gevaar

Lidewij Welten. Ⓒ ANP/HH

Het eerste seizoen van Lidewij Welten (32) bij Kampong is vroeger dan gepland tot een einde gekomen. De tophockeyster liep onlangs een blessure op in de wedstrijd tegen Amsterdam aan haar hamstring, die haar de rest van het seizoen kost. Het EK van komende zomer is niet in gevaar.