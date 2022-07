Sainz wint zinderende GP Groot-Brittannië, Verstappen door autoproblemen slechts 7e

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Vanaf het moment dat de lichten op groen sprongen, was Verstappen vanaf P2 uitstekend bij de les. Hij veroverde direct de leidende positie door Sainz in te halen, maar enkele seconden later werd de rode vlag gezwaaid na een harde crash in het achterveld.

Gigantische crash Zhou

Guanyu Zhou was hiervan het grootste slachtoffer. De coureur van Alfa Romeo sloeg na contact met George Russell over de kop over de bandenstapel en moest door een speciaal ’extraction team’ uit zijn bolide worden bevrijd. Het duurde lang voordat bekend werd hoe het met de Chinees ging en de opluchting was groot toen bleek dat hij ’oké’ was.

Guanyu Zhou crashte heel hard. Ⓒ ANP/HH

Het was niet de enige crash. Alexander Albon kreeg Sebastian Vettel in de achterkant van zijn bolide en crashte daarna ook hard. Hij kwam stevig in aanraking met Esteban Ocon en Yuki Tsunoda. Na iets minder dan een uur kon de race worden hervat, uiteraard zonder Zhou, Albon en Russell. Omdat er nog geen hele ronde was gereden, werd teruggegrepen op de oude startvolgorde. Sainz dus weer vanaf P1 met naast hem Verstappen.

Herstart

De Nederlander was wederom bij de les en zat meteen naast Sainz, maar de Spanjaard liet zich geen tweede keer verrassen. Charles Leclerc probeerde daarna meteen een aanval te plaatsen bij Verstappen, maar de Nederlander hield de Monegask ternauwernood achter zich.

Sainz voelde de druk van Verstappen, maakte een foutje en daar maakte de Nederlander dankbaar gebruik van. In ronde tien veroverde Verstappen daardoor de leiding, maar een paar rondes later kreeg hij een flinke domper te verwerken. In eerste instantie werd gedacht aan een lekke band, maar ook na de pitstop ondervond de Nederlander problemen. Hij kon zijn race op P6 vervolgen, maar had duidelijk moeite om de auto in balans te houden door een probleem met het bodywork.

Leclerc klaagde vervolgens over de radio dat hij sneller was dan zijn leidende teamgenoot. Ferrari besloot daarop om Sainz als eerst naar binnen te halen. Met Hamilton achter zich mocht Leclerc dus laten zien dat hij het tempo kon opvoeren. Na zijn pitstop zat hij echter ’gewoon’ weer achter Sainz. Lewis Hamilton bleef lang buiten en ging zodoende aan de leiding.

Lewis Hamilton reed een geweldige wedstrijd. Ⓒ ANP/HH

Tweede stop Verstappen

In ronde 25 besloot Verstappen opnieuw naar binnen te gaan. Hij was het echter niet eens met zijn team om hem op harde banden te zetten. „Ik rij op ijs”, aldus een gefrustreerde Verstappen. Leclerc ging niet veel later weer voorbij aan Sainz. In ronde 34 ging leider Hamilton voor de eerste keer naar binnen. Hij ging over op de harde band en hoopte hierop de race uit te rijden. Hij keerde achter de Ferrari’s terug het asfalt op.

Heerlijke slotfase

Een uitvalbeurt van Ocon leverde tien ronden voor het einde een safety car op en dus doken zowel Sainz als Hamilton naar binnen voor vers rubber. Leclerc besloot buiten te blijven en moest dus op oud rubber de rest achter zich houden. Dat lukte niet. Sainz ging aan zijn teamgenoot voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Daarachter ontstond een heerlijk gevecht tussen Perez, Leclerc en Hamilton. Het was uiteindelijk Perez die tweede werd, vlak voor Hamilton en Leclerc die nog een heerlijk gevecht uitvochten.

Verstappen finishte uiteindelijk als zevende. Hij blijft wel leider in de strijd om het kampioenschap.