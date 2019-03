'Quick-Step nog steeds een van de beste'

"Ik ga niet beloven dat we evenveel overwinningen gaan behalen, maar we zullen zeker ons best doen om onszelf op het hoogste niveau te blijven bevestigen, wedstrijden te winnen en te laten zien waarom wij een van de beste ploegen zijn", liet Lefevere weten tijdens de ploegpresentatie in het Spaanse Calpe.

Teambaas Patrick Lefevere Ⓒ Hollandse Hoogte

Quick-Step, de ploeg van routinier Niki Terpstra (33) en nieuwkomer Fabio Jakobsen (21), behaalde in 2017 liefst 59 overwinningen. Die zegereeks leverde de tweede plek op in het eindklassement van de WorldTour, achter Team Sky van kopman Chris Froome.

Bij Quick-Step zijn onder anderen Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) en Daniel Martin (UAE Team Emirates) vertrokken. Daar kwamen naast Jakobsen ook Elia Viviani (Team Sky), Michael Morkov (Katusha-Alpecin), Jhonatan Narvaez (Axeon Hagens Berman) en Florian Sénéchal (Cofidis) voor terug.

"We hebben enkele renners moeten uitzwaaien die een belangrijke rol in het teamsucces hebben gespeeld", gaf Lefevere toe. "Maar tegelijkertijd heb ik ook gezien dat een nieuwe generatie leiders, werkpaarden, knechten en sprinters klaarstaat. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we de juiste combinatie hebben van ervaren renners die hun verantwoordelijkheid zullen nemen en jonge talenten die zich verder gaan ontwikkelen."