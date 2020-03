Feyenoord houdt met zege Ajax en AZ in het vizier

En daardoor blijft de ploeg van trainer Dick Advocaat een achterstand van zes punten houden, in de wetenschap dat koploper Ajax over twee weken naar Rotterdam komt. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond, net als concurrent AZ, ook al hun wedstrijd van deze speelronde.

Geruggensteund door de monsterzege op NAC Breda (7-1) in de halve finale van de KNVB-beker van afgelopen donderdag verheugden de supporters in De Kuip zich op het treffen met Willem II, de subtopper die onder Adrie Koster zo’n goede jaargang doormaakt.

Via Jens Toornstra kwam Feyenoord na een half uur (waarin weinig grote kansen te noteren waren) op voorsprong. Tyrell Malacia kwam goed door aan de linkerkant en de back zag zijn voorzet door Toornstra knap in de verre hoek gewerkt. De middenvelder kwam goed voor zijn man en ’aaide’ de bal met zijn linkerbeen in de rechterhoek voorbij de kansloze Timon Wellenreuther.

Vijf minuten later mocht Steven Berghuis vanaf elf meter aanleggen voor de ’vorentscheidung’ van het duel. Een voorzet van Ridgeciano Haps werd door Driss Saddiki met de arm beroerd, waarna scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip wees. En net als afgelopen donderdag en ook al veel vaker dit seizoen toonde Berghuis zich ijzig koel vanaf elf meter.

Na rust gingen de bezoekers wel met overtuiging op jacht naar de aansluitingstreffer, maar het lukte de formatie van Koster niet echt om door de Rotterdamse defensie heen te voetballen. Mike Tresor Ndayishimiye kwam nog het dichtste bij, maar zijn poging strandde in het zijnet. Aan de overkant kreeg Haps nog een goede kans om - na terugleggen van Leroy Fer - de 3-0 binnen te knallen, maar de linksbuiten raakte de bal maar half.

De ploeg van Advocaat haalde de voet van het gaspedaal en speelde de wedstrijd zonder veel moeite uit. Invaller Luciano Narsingh was ook dicht bij de 3-0, maar de aanvaller verzuimde een prachtige assist van doelman Justin Bijlow te bekronen en schoof de bal - vrij voor Wellenreuther - naast. Willem II was in de laatste fase niet meer bij machte om een echte vuist te maken.

