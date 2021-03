Max Verstappen sluit Formule 1-tests uitstekend af

Tijden zeggen nog lang niet alles tijdens de tests, maar Red Bull maakte drie dagen lang een solide indruk. In het laatste uur op zondag lieten verschillende teams iets meer van zichzelf zien. Verstappen reed als enige onder de 1.29: 1.28,960. Hij was een fractie sneller dan nieuweling Yuki Tsunoda, in de eveneens door Honda aangedreven AlphaTauri, die op de allerzachtste band reed. De tijd van Verstappen was in de eerste kwalificatiesessie voor de race van vorig jaar in Bahrein goed geweest voor de vijfde tijd.

Verstappen reed vrijdag ook al de hele dag zonder problemen in de RB16B. Mercedes kende zeker geen vlekkeloos weekeinde, al haalde het topteam op zaterdag en zondag wel de nodige verloren tijd in. In het laatste uur spinde Lewis Hamilton bij een beoogde, snellere ronde. In de slotfase probeerde hij het nog een keer op de zachtste band, maar ging de zevenvoudig wereldkampioen wijd en zette hij opnieuw geen snelle tijd neer. Hamilton kwam niet verder dan de vijfde tijd van de dag.

Verstappen reed zondagmiddag uiteindelijk 64 rondjes. Daarmee kwam zijn totaal op ruim 200 rondjes in anderhalve dag tijd. De eerste Grand Prix van het seizoen, ook in Bahrein, is over twee weken: op 28 maart.