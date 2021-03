Max Verstappen ’zonder vraagtekens’ weg uit Bahrein

Tijden zeggen nog lang niet alles tijdens de tests, maar Red Bull maakte drie dagen lang een solide indruk. In het laatste uur op zondag lieten verschillende teams iets meer van zichzelf zien. Verstappen reed als enige onder de 1.29: 1.28,960. Hij was een fractie sneller dan nieuweling Yuki Tsunoda, in de eveneens door Honda aangedreven AlphaTauri, die op de allerzachtste band reed. De tijd van Verstappen was in de eerste kwalificatiesessie voor de race van vorig jaar in Bahrein goed geweest voor de vijfde tijd.

Verstappen reed vrijdag ook al de hele dag zonder problemen in de RB16B. Mercedes kende zeker geen vlekkeloos weekeinde, al haalde het topteam op zaterdag en zondag wel de nodige verloren tijd in. In het laatste uur spinde Lewis Hamilton bij een beoogde, snellere ronde. In de slotfase probeerde hij het nog een keer op de zachtste band, maar ging de zevenvoudig wereldkampioen wijd en zette hij opnieuw geen snelle tijd neer. Hamilton kwam niet verder dan de vijfde tijd van de dag.

Verstappen reed zondagmiddag uiteindelijk 64 rondjes. Daarmee kwam zijn totaal op ruim 200 rondjes in anderhalve dag tijd. De eerste Grand Prix van het seizoen, ook in Bahrein, is over twee weken: op 28 maart.

Mercedes reed opvallend genoeg de minste rondjes van iedereen in Bahrein over drie dagen: 304. Red Bull reed er 65 meer. AlphaTauri en Alfa Romeo gingen 422 keer in de rondte en waren het meest productief.

Goed gevoel

Verstappen vertrekt zondag met een positief gevoel uit Bahrein. De Nederlander heeft een probleemloos weekeinde achter de rug tijdens de testdagen in Bahrein.

„We hebben ons programma gereden en ik heb een positief gevoel in de auto”, aldus Verstappen. „De auto voelt wat voorspelbaarder, dat is fijn. We hebben geen problemen gehad en gaan hier niet weg zonder grote vraagtekens.”

De Red Bull-coureur beseft dat eind maart alles weer anders kan zijn. Wat omstandigheden betreft, maar ook is het tijdens tests nog lastig om in te schatten hoe de verhoudingen precies zullen zijn. Zeker is wel dat Red Bull een beter weekeinde achter de rug heeft dan Mercedes.

„In een raceweekend kan het weer anders zijn, je weet het nooit precies, bijvoorbeeld met hoeveel benzine de andere teams rijden tijdens de tests. Of ik rustiger de openingsrace inga dan andere jaren? Ik ben altijd rustig. Het gaat erom dat je het beste uit jezelf haalt en dan ligt het aan de auto waar je staat op de grid. Maar tot nu toe is alles positief.”