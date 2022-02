KNVB trots op statement spelers Dordrecht en MVV tegen racisme

De wedstrijd aan de Krommedijk was bijna afgelopen toen Seydine N’Diaye, invaller bij Dordrecht, de arbitrage attendeerde op racistische geluiden uit het uitvak. De supporters van MVV zouden apengeluiden hebben gemaakt richting de Franse verdediger.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Ik heb het persoonlijk niet gehoord, maar het is wel door meerdere mensen bevestigd. Als een jongen zo reageert, dan moet er wel iets gebeurd zijn”, aldus Santoni. „Dat doe je niet zomaar. Gelukkig is hij nu weer rustig. Dit is moeilijk, je moet in zijn schoenen staan om het te begrijpen.”

De wedstrijd werd na een onderbreking nog wel hervat, zij het heel kort en zonder N’Diaye die al onder de douche stond. De 21 overgebleven spelers en ook scheidsrechter Richard Martens besloten na een ingooi allemaal te knielen, het inmiddels bekende gebaar tegen racisme. „De spelers hebben zelf de beste manier gevonden om dit af te sluiten”, zei de trainer van Dordrecht. „Onze aanvoerder Toine van Huizen had gesproken met de jongens van MVV en ze dachten zo het beste statement te kunnen maken.”

"Het is walgelijk, kwetsend en schadelijk en hiervoor is geen plek in het voetbal"

Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal van de KNVB, veroordeelt de acties van de fans, maar prijst de spelers. „Voetbal verbindt in Nederland miljoenen mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Die verbindende kracht maakt het voetbal uniek maar ook kwetsbaar voor racisme en discriminatie. Daarom moeten we met iedereen die van voetbal houdt racisme en discriminatie veroordelen en bestrijden. Het is walgelijk, kwetsend en schadelijk en hiervoor is geen plek in het voetbal. Wij zijn trots op de reactie van de spelers.”

FC Dordrecht plaatste op Twitter een foto van de knielende spelers met daarbij de tekst #SayNoToRacism. MVV publiceerde ook een foto van dat moment, met daarbij emoji’s van opgeheven vuisten in diverse kleuren.

KNVB: schandalig als hier sprake was van racisme

Voetbalbond KNVB laat de aanklager betaald voetbal uitzoeken wat precies is gebeurd in de slotfase van de competitiewedstrijd tussen FC Dordrecht en MVV Maastricht. „Inhoudelijk gaan we hier nu niet op in, dit komt bij de aanklager te liggen voor onderzoek”, aldus de KNVB-woordvoerster.