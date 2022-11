Nieuwe domper Arno Kamminga: na kwakkelzomer wéér streep door groot toernooi

Het is het derde grote toernooi op rij waar de zwemmer niet kan laten zien wat hij waard is. Afgelopen juni begonnen de problemen voor Kamminga. In Boedapest veroverde hij tijdens de WK langebaan nog wel een zilveren medaille op de 100 meter schoolslag en brons met de estafetteploeg. Later in die week moest hij zich terugtrekken uit het toernooi, omdat hij niet fit was. Eenmaal thuis testte hij positief op het coronavirus.

Kamminga hoopte zich daarna klaar te stomen voor de EK in augustus. Hoewel hij twijfels had over zijn vorm, reisde hij wel af naar Italië. Maar ook in Rome kwam er vroegtijdig een einde aan het toernooi van de winnaar van twee zilveren medailles op de Olympische Spelen in Tokio. Conclusie: hij was niet voldoende hersteld van een zwaar seizoen.

Winnend plan

Eind september reisde hij ook niet met de ploeg mee naar het Amerikaanse Flagstaff voor een hoogtestage. Bondscoach Arno Faber liet toen weten dat Kamminga zich nog vermoeid voelde en het daarom niet verstandig was om op 2.100 meter hoogte te trainen. Hij sprak de hoop uit dat de kopman van het Nederlandse zwemmen in Australië aan de start zou verschijnen. Woensdag kwamen zij echter tot de conclusie dat het beter is om de WK over te slaan.

Faber: „Arno is inmiddels weer hard op de weg terug naar zijn oude niveau waarmee hij mee kan doen om de medailles. Het doel is echter om nóg beter te worden en voor goud te gaan. In ons ’winnende’ plan komt het WK kortebaan in Melbourne, inclusief de zware reis en jetlag, nog net te vroeg. Daarom ligt de focus vanaf nu op de WK’s langebaan in Fukuoka (juli 2023) en Doha (februari 2024) en de Spelen van Parijs. Dáár moet en zal hij op zijn allerbest zijn!”