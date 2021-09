Mark Cavendish spreekt groenetruiwinnaar Fabio Jakobsen toe: ’Het betaalt zich nu uit’

„Fabio, namens mij en iedereen in het team: ik wil dat je weet hoe trots we op je zijn”, vertelt de Manx Missile. „Een jaar geleden wisten we überhaupt niet of je ooit nog kon fietsen. We hebben van dichtbij kunnen zien hoe vastberaden je was, hoeveel moeite je gedaan hebt en wat je de mensen om jou heen gedaan hebben. Dat betaalt zich nu uit met deze overwinningen.”

„Van de ene groenetruiwinnaar naar de ander wil ik benadrukken hoe trots ik ben. We hebben er dit jaar twee in het team. Uitstekend gedaan vriend”, aldus Cavendish.

Cavendish won in 2010 de groene trui in de Vuelta, in 2011 in de Tour en twee jaar later in de Giro. Het leek er lang op dat hij nooit meer een puntentrui uit een grote ronde zou winnen. Maar dit jaar beleefde hij een geweldige comeback met eerst overwinningen in de Ronde van Turkije, waar Jakobsen zijn rentree maakte na zijn zware crash vorig jaar augustus in Polen. Vervolgens won Cavendish vier etappes en de groene trui in Tour de France. Tijdens de Tour kreeg hij na een van zijn ritzeges ook een videoboodschap van Jakobsen.