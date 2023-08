Formule 2: Richard Verschoor ondanks opmars net niet op het podium in Zandvoort

Verschoor wist daarmee zijn goede prestatie van vorig jaar niet te herhalen. De coureur uit Benschop werd toen tweede.

De zege ging nu naar de Fransman Clément Novalak, voor Zane Maloney uit Barbados en de Amerikaan Jak Crawford.

Verschoor, die in Zandvoort begon als nummer 8 in de WK-stand, won dit seizoen één race. Dat was begin juli in Spielberg in Oostenrijk.