PSV dankzij simpele zege op NAC op koers voor eerste bekerwinst in tien jaar

Madueke was een sensatie in de zomermaanden en leek hét wapen van PSV te gaan worden dit seizoen. In de voorronde van de Champions League tegen Galatasaray en FC Midtjylland trof hij doel, evenals in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo en SC Cambuur en met twee goals was hij de grote man bij de 4-0 zege in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax.

Maar al snel waren steeds terugkerende hamstringproblemen spelbreker. Tussen eind september en de bekerconfrontatie met NAC Breda kwam Madueke nog maar viermaal in actie. Meerdere keren maakte de supersnelle aanvaller zijn rentree, maar dan speelden de spierproblemen direct weer op. Het is voor Madueke en PSV te hopen dat de malheur nu echt achter de rug is, want de Engelsman liet tegen NAC zien een machtig wapen te zijn. De tegenstand van NAC stelde niet veel voor, maar de dribbels, dreiging en doelgerichtheid van Madueke sprongen direct weer in het oog.

PSV walste over NAC heen en had al na enkele minuten op 1-0 kunnen komen, toen Mario Götze bekeken werd vrijgespeeld door Madueke. Even later was het de Engelsman zelf die met het hoofd voor de 1-0 zorgde. Nadat Erick Gutierrez op de paal had geschoten en Olivier Boscagli op de lat had gekopt, tekende Götze voor de 2-0. De Duitser maakte ook de derde goal na een uitstekende individuele actie van Madueke, die na rust niet meer terugkwam.

Arjen Robben

Er is Schmidt veel aan gelegen om niks te forceren met de jeugdige aanvaller, die net als bijvoorbeeld Arjen Robben, erg gevoelig is voor spierblessures. In de strijd op drie fronten, die PSV de komende maanden voert, is Madueke met zijn specifieke kwaliteiten een welkome aanvulling van de voorste linie.

Bekijk ook: Keeperssoap bij PSV duurt nog voort

Na de teleurstellingen tegen Ajax en AZ kwam de confrontatie met NAC voor PSV als geroepen, want de provinciegenoot werd helemaal scheel getikt. Het was enkel en alleen aan de werkelijk uitmuntend keepende NAC-doelman Nick Olij te danken dat er geen monsterscore werd neergezet door PSV. Aan de overzijde was Schmidt voor de positie onder de lat weer teruggevallen op Joël Drommel na de fout van Yvon Mvogo tegen AZ. De PSV-trainer gaf aan dat te doen met het oog op de toekomst van PSV. Drommel kreeg vrijwel niks te doen, want NAC was aanvallend volstrekt machteloos. Cody Gakpo zorgde met een schitterende goal – een krul in de verre hoek – na rust voor het hoogtepunt van de avond, waarna debutant Johan Bakayoko nog wat leven in de brouwerij bracht, maar zijn entree in de hoofdmacht niet kon opluisteren met een goal.

Uitwedstrijd

En zo bereikte PSV voor het eerst sinds het seizoen 2012-2013 eenvoudig de laatste vier in de KNVB-beker. Na thuiszeges op Fortuna Sittard, Telstar en NAC Breda krijgt PSV, dat in het seizoen 2011-2012 voor het laatst de KNVB-beker won, in de halve finale wel een uitduel voor de kiezen. Dat is al bepaald bij de loting voor de kwartfinale. Daardoor kan PSV in de halve eindstrijd niet Ajax of Vitesse treffen en komt de tegenstander uit het rijtje RKC Waalwijk, AZ, NEC en Go Ahead Eagles.